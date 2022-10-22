Çevre Şehircilik Bakanlığı rant planını onayladı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:32

Yerel yönetim tarafından 2010 yılında hazırlanan Sancaktepe imar planlarıyla sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanı olarak ayrılmış olan arazi rant için yeniden planlandı. Bakanlık tarafından onaylanan TOKİ’nin hazırladığı plan değişikliği Sancaktepe Samandra Mahallesi 1860, 1861, 1862 ve 1857 no’lu parselleri kapsıyor.

Askıya çıkan imar planı değişikliği 63 bin 520 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bakanlığın 11 Ekim 2022 tarihinde onayladığı ve dün askıya çıkan yeni planlar, itirazlar için bir ay süreyle askıda kalacak.

TOKİ’NİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNMASI

Plan değişikliği açıklama raporunda TOKİ, plan değişikliğinin amacını özetle şöyle savundu: “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla, yakın çevre alan kullanımları da göz önünde bulundurularak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen donatıların yer aldığı, kişi başına düşen metrekare standartları ve minimum alan büyüklüklerini sağlayacak şekilde mahalle birimi planlanması gerekmektedir. Söz konusu alanın çevresinde bulunan afet riskli yapıların dönüşümü amaçlı rezerv konut üretilmesi için alternatif alan bulunmadığı dolayısıyla bu açıdan kamu yararına uygun yaşanabilir alanların planlanması amaçlanmıştır.”

ARAZİNİN YÜZDE 50'Sİ RANTA AÇILDI

Sancaktepe Belediyesi’nin yürürlükteki imar planlarına göre 63 bin 520 metrekarelik arazinin 25 bin metrekarelik kısmı ortaöğretim alanı, 15 bin metrekarelik kısmı sağlık alanı, 14 bin 700 metrekarelik kısmı ise sosyal hizmet alanı olarak ayrılmıştı. Geri kalan kısımlar ise park, otopark ve yol alanı olarak planlara işlenmişti.

TOKİ’nin planı ile ortaöğretim alanı tamamen ortadan kaldırılırken 5 bin metrekarelik ilkokul alanı, bin 500 metrekarelik anaokulu alanı planlandı. 15 bin metrekarelik sağlık alanı iptal edilerek yerine bin 195 metrekarelik yeni sağlık alanı ayrıldı. İptal edilen 14 bin 700 metrekarelik sosyal hizmet alanı yerine de bir 601 metrekare yeni sosyal hizmet alanı ve bin 157 metrekarelik cami alanı ayrıldı. Eski planda 5 bin 888 metrekare olan park alanı ise 13 bin 726 metrekareye çıkarıldı. Eski planda konut alanı için ise yaklaşık 29 bin metrekarelik bir alan ayrıldı.