Artvin Çevre Platformu Sözcüsü Gürsel Kaya: 'Ardanuç'un dağlarını delik deşik ettirmeyeceğiz'

27 Ekim 2022 Perşembe, 20:31

Artvin'in Ardanuç ilçesine 24 kilometre uzakta bulunan Gümüşhane köyünde; 2009 yılında, maden aramak için başlatılan, ancak Temmuz 2016'da durdurulan sondaj faaliyetlerine bu yılın başlarında yeniden başlandı.

İYİ Parti Ardanuç İlçe Başkanı Selçuk Babacan şunları söyledi:

Doğa harikası ve doğa cenneti Gümüşhane köyüne geldik. Burada şu an maden çalışması var. Bölgede maden çalışmasına başlamadan önceki ÇED raporları alınması sürecinde köylüler karşı çıkmışsa da ÇED raporunun olumlu gelmesi, köylünün göstermiş olduğu direniş kırmıştır. Burada gördüğümüz şeye orman katliamı diyoruz biz. Arkada gördüğünüz makinalarla bu alanda 40-50 tane sondaj alanı açılmıştır. Buradan yetkililere ve hükümet partisine sesleniyorum.





Sayın hükümet partisi yetkililerimiz; biz doğacı insanlarız. Bizim Ardanuç'umuz doğasıyla, coğrafyasıyla, taşıyla, toprağı ve suyuyla harikalar diyarıdır. Bu makinanın burada çalışma teyidinin alındığını ve makinanın da leasing karşılığında aldığını biliyoruz. Biz de makinanın burada çalıştığını görmek için buraya geldik. Yanlış haber, yalan haber olmasın diye buradayız ve göreceğimizi gördük. Buradan sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum; öncelikle Doğruluğunuza ve ciddiyetinize önem verdiğimizi söylemek istiyorum. Fakat teşkilatlarınızın yaptığı talanı yalanlarla örttüğünüzde size duyurmak istiyoruz saygılarımı sunuyorum.

“ARDANUÇ’UN DAĞLARINI DELİK DEŞİK ETTİRMEYECEĞİZ”

Artvin Çevre Platformu Sözcüsü Gürsel Kaya ise şunları söyledi: