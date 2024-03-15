Çevre talanına seçim arası: Muğla’da yaşam kaynağını kurutacak kararda ‘şimdilik’ geri adım

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Çamköy ve Karacahisar, İkizköy’e komşu iki mahalle arasında su havzası, zeytinlikler bulunuyor. Karacahisar merkeze yakın noktada, başta Bodrum olmak üzere çevredeki yerleşim yerlerine su sağlayan bölgede “Su Çıkan” olarak da bilinen havza yer alıyor. Bölgedeki madenciliğin genişlemesinin su havzasına zarar vereceğine vurgu yapılıyordu.

SU HAVZALARINA TEHDİT

Ayrıca acele kamulaştırma çıkarılan yerlerde tarım arazileri ve zeytinlikler de bulunuyordu. Tam seçim öncesinde alınan bu karar Muğla’yı kazanmak isteyen AKP’de sıkıntı yarattı. Kamulaştırma yapılacak alanlar mahalleliye ait tarım arazileri ile bölgenin su havzasına kadar uzanıyordu. Tepkiler arttı. Bu tepkiler AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’a da iletildi.

Kamulaştırma kararının AKP’nin seçim kampanyasını olumsuz etkileyeceği görüldü. Bunun üzerine Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ayaydın, kamuoyuna da yaptığı açıklamada, kararın gözden geçirilmesini istediğini bildirdi. Önceki gün herhangi bir değişiklik olmayınca Ayaydın yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Milas’ta 3 köyü kapsayan kamulaştırma ile ilgili olarak söz verdiğim gibi devredeyim. Kimse endişe etmesin” dedi.

Seçim öncesinde tepki almak istemeyen AKP, geri adım atmak zorunda kaldı. Dün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma kararı kaldırıldı. AKP’nin adayı Ayaydın da hemen sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kararın yürürlükten kaldırıldığını belirterek, Cumhurbaşkanına teşekkür etti.