Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler

07 Aralık 2021 Salı, 20:19

Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 31 Mayıs 2011'de Artvin'in Hopa ilçesinde, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı seçim mitingi öncesi HES'lere karşı yapılan protesto gösterilerine yönelik polis saldırısı sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.

"SİVİL GİYİMLİ KİŞİ KİM?"

Metin Lokumcu davasını takip eden "Metin Lokumcu Davası" adlı Twitter hesabı olay gününden yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde sivil giyimli bir kişi "Sakin olun, birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde durun" diyor. Aynı kişi, gaz fişeğinin nasıl atılacağını göstererek "Hedef al" komutunu veriyor.

Paylaşımın devamında "Soruyoruz: Videoda görünen gaz kullanan, kullanmayı gösteren, talimat veren sivil giyimli kişi kimdir? Gaz kullanma ve emir verme yetkisi var mıdır?" ifadeleri kullanıldı.

Metin Lokumcu'nun kimyasal gaz sonucu hayatını kaybettiği 31 Mayıs 2011'den önemli görüntüler:



Sivil giyimli kişi: Sakin olun, birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde durun.



Aynı kişi, gaz fişeğinin nasıl atılacağını göstererek:Hedef al #MetinLokumcuAdaletBekliyor pic.twitter.com/Ra3YimuPM7 — Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) December 7, 2021

Polisin attığı gaz bombası nedeniyle yaşamını yitiren Öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davada mahkeme görevsizlik kararı vermişti. Davanın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması 20 Aralık 2021'de görülecek.