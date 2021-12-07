Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler
Emeği ve doğayı savunurken Hopa'da polis müdahalesi sırasında yaşamını yitiren Metin Lokumcu'nun kimyasal gaz sonucu hayatını kaybettiği 31 Mayıs 2011'den yeni görüntüler ortaya çıktı.
Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 31 Mayıs 2011'de Artvin'in Hopa ilçesinde, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı seçim mitingi öncesi HES'lere karşı yapılan protesto gösterilerine yönelik polis saldırısı sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.
"SİVİL GİYİMLİ KİŞİ KİM?"
Metin Lokumcu davasını takip eden "Metin Lokumcu Davası" adlı Twitter hesabı olay gününden yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde sivil giyimli bir kişi "Sakin olun, birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde durun" diyor. Aynı kişi, gaz fişeğinin nasıl atılacağını göstererek "Hedef al" komutunu veriyor.
Paylaşımın devamında "Soruyoruz: Videoda görünen gaz kullanan, kullanmayı gösteren, talimat veren sivil giyimli kişi kimdir? Gaz kullanma ve emir verme yetkisi var mıdır?" ifadeleri kullanıldı.
Metin Lokumcu'nun kimyasal gaz sonucu hayatını kaybettiği 31 Mayıs 2011'den önemli görüntüler:— Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) December 7, 2021
Sivil giyimli kişi: Sakin olun, birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde durun.
Aynı kişi, gaz fişeğinin nasıl atılacağını göstererek:Hedef al #MetinLokumcuAdaletBekliyor pic.twitter.com/Ra3YimuPM7
Polisin attığı gaz bombası nedeniyle yaşamını yitiren Öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davada mahkeme görevsizlik kararı vermişti. Davanın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması 20 Aralık 2021'de görülecek.
Video Haberler
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- TRT'den 2 dizi için final kararı
- Millet, Cumhur'a fark atıyor
- AKP ve MHP'nin seçim oyunu belli oldu
- Sokak ortasında şoke eden görüntü
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme