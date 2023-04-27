Hastalığın ardından ilk görüntü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf, Erdoğan'ın rahatsızlanmasının ardından servis edilen ilk görüntü oldu.
Katıldığı televizyon programında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastalığının ardından ilk kez görüntülendi.
Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında çekilen görüntü, Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi.
PUTIN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.
FAHRETTİN KOCA, ERDOĞAN'IN RAHATSIZLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Sabah saatlerinde Erdoğan ile görüştüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın mide üşütmesi geçirdiğini belirtti.
Koca, Erdoğan'ın sağlığına ilişkin "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin, etkisi azalmış durumda" açıklamasında bulundu.
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