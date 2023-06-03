Çevrecilerden 'tek kullanımlık plastik ürünler' yasaklansın çağrısı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çevre farkındalığını yaratmak için her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması ‘Plastik kirliliğine son ver’ olarak belirlendi. Bugün 7’nci kıta olarak adlandırılan ve insan etkisiyle oluşmuş Pasifik Okyanusu’ndaki plastik yığını 1.6 milyon kilometrekareye ulaştı.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı, dünyadaki ve Türkiye’deki plastik kirliliğinin ulaştığı boyuta dikkat çekti.

"TÜM TÜRLER İÇİN ZARARLI"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Plastik kirliliği, öncelikle denizel ekosistemdeki hayvan ve bitki türlerine zarar veriyor. Yapılan araştırmalar sonucunda artık biliyoruz ki birçok balık türünün midesinde mikroplastikler var. Dahası, anne karnındaki fetüste, yeni doğan bir bebeğin plasentasında, insan kanında ve akciğerlerinde mikroplastiklerin olduğuna dair bulgular mevcut” dedi.

(Deniz Ataç)

Geri dönüştürülemeyen plastikler için tercih edilen bertaraf yönteminin çoğunlukla yakma işlemi olduğunun altını çizen Ataç, “Bu işlem sonucunda hem iklim değişikliğine yol açan karbondioksit gazı hem de zararlı kimyasallar açığa çıkıyor. Bu kimyasallar solunum yoluyla canlıların yaşamına zarar veriyor” diyerek tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını talep etti.