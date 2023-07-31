CHP Milletvekili Ulaş Karasu'dan Sivas'taki ÇED iznine soru önergesi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 18:33

Güncelleme: 31.07.2023 - 18:33

Akbelen Ormanı’ndaki tartışmalar sürerken, Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Avcıpınar köyünde kurulmak istenen maden ocağı ve atık tesisi için de 10 Şubat’ta “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesi Meclis’e taşındı.

ÖZHASEKİ'YE SORDU

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

"Projede ‘kompleks cevher denilen madenler arasında altın, kurşun, çinko, bakır, ve gümüş bulunurken, cevher üretimi açık ve yeraltı işletme yöntemleriyle gerçekleştirilecek ve açık işletme sahasında malzeme iş makineleri ile alınacak, yeraltında ise patlatma yapılacak” diyen Karasu, “Ruhsat alanı içinde Kızılırmak’ı besleyen Özdere Deresi ve yan kollarından Kenözü Deresi, Alıçlık Deresi ve isimsiz kuru dereler ile pınarlar bulunuyor. Ayrıca maden ocağı tesisi, TANAP Doğalgaz Boru Hattı’na 215 metre, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı özelliği bulunan, eski Ermeni yerleşimi olan ve ‘Kilise Tepesi’ adını taşıyan alana 380 metre uzaklıkta” ifadelerini kullandı.

DOĞAL YAŞAM KAYGISI

Karasu, “Arazide maden arama faaliyetlerinden yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının zarar göreceğini belirten vatandaşlar, meralık alana yapılacak tesisin ekonomik olarak köyleri tehlikeye atacağını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin biteceğinden büyük endişe duymaktadır.

Sayısı her geçen gün artan bu kararların, doğayı ve yaşamı tahrip ettiği bilinirken, gerekli denetim ve incelemenin sağlıklı yapılmadığı belirtilmektedir. Son dönemde ortaya çıkan örnekler, doğal yaşamın korunması açısından kaygı vericidir” dedi.

Karasu, son 5 yıldaki ÇED başvurularının sayılarını, sonuçlarını, “ÇED gerekli değildir” kararının sayılarını, açılan davaları, Sivas’taki kararın mevzuata uygunluğunu, çevreye olası etkilerini sordu.