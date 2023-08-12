CHP'li başkan Ekrem Oran sahip çıktı: Gücücek'i verin ücretsiz işletelim

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

Türkiye’nin ormanlarını, yeraltı kaynaklarını rant için ihalele “yandaş” şirketlerin kullanımına açan AKP, şimdi de Ege’nin incisi kıyılardaki koy ve plajları “talana” açtı. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, İzmir Çeşme’deki doğal sit alanı içinde yer alan Gücücek Koyu’nu “beach club” yapılması için ihaleye çıkardı. 3 bin metrekarelik Gücücek Koyu’nun 2100 metrekare bölümü özel işletmenin olacak. Yurttaşın ücretsiz kullandığı “halk plajı” içinse sadece 870 metrekarelik alan ayrıldı.

PARA TOPLADILAR

Gücücek Koyu’nun peşkeş çekilmesine başta bölge halkı olmak üzere tüm çevreciler karşı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, koyu kiralamasına engel olmak için 9 sitenin kurduğu Gücücek Koyu Doğal Yaşam Koruma Derneği, aralarında para topladı. Dernek, 150 bin TL teminatı yatırarak 7 firmanın katıldığı ihaleye girdi. 67 milyon 440 bin TL ile en yüksek teklifi veren Gücücek Koyu Doğal Yaşam Koruma Derneği ihaleyi kazandı. İhaleyi alarak süreci uzatmak isteyen dernek, şimdi de ihalenin iptali için harekete geçti.

(Ekrem Oran)



BAKANLIĞA BAŞVURDU

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da Gücücek Koyu’na sahip çıktı. Cumhuriyet’e açıklama yapan Oran, “Yıllar önce özel bir şirket tarafından beach olarak tamamen ticari amaçla işletilen Gücücek Plajımızın ruhsatını iptal ederek, plajın bölge halkı tarafından ücretsiz şekilde kullanılmasını sağladık. Ancak bölgedeki siteler tarafından işgal edilen plajımızın kullanım hakkının vatandaşlarımızda olduğu düşüncesinden yola çıkarak, son günlerde yeniden gündeme gelen beach yapılması yönündeki kararları kabul etmiyoruz. Plajlar herhangi bir kişi, kurum ve zümreye ait olmamalıdır” diye konuştu.

‘REFERANSIMIZ ILICA’

Gücücek Plajı’nın Ilıca Plajı’nda olduğu gibi ücretsiz işletilmesi gerektiğini belirten Oran sözlerine şöyle devam etti:

“Çeşme Belediyesi olarak Çeşme’yi sosyal belediyecilikle tanıştırdık. Son dört yıl içerisinde dünyaca ünlü Ilıca Plajımız dahil olmak üzere ilçemizdeki beş plajın işletmesini Çeşme Belediyesi olarak devraldık ve işletiyoruz. Her yaz plajlarımızda milyonlarca vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Ilıca, halk plajları arasında Türkiye’de birinci seçildi. Referansımız Ilıca Plajı.

‘PLAJLAR ÇEŞMELİLERİNDİR’

Gücücek Plajımız dahil olmak üzere dört plajımızın daha sosyal belediyecilik anlayışı ile Çeşme Belediyesi tarafından işletilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne resmi yollardan talepte bulunduk. Bakanlığımızın bu haklı talebimize olumlu dönüş yapacağını umut ediyoruz. Plajlarımızın belediye bünyesinde koruyucu, sürdürülebilir anlayışımızla, ücretsiz ve halka açık olması tek temennimizdir. Belediyenin şirketi gelecek, ücretsiz duş, tuvalet ve soyunma kabini koyacak. Güvenliğini sağlayacak. Büfe koyacak, uygun fiyatla satış yapacak. Ücretsiz halk plajını işletecek. Çeşme plajları Çeşmelilerindir. Çeşmelilerin temsilcisi olarak Ilıca Plajı’nda olduğu gibi kontrat yapsınlar kiralayalım.”

Gücücek Doğal Yaşam Koruma Derneği Başkanı avukat Seher Gacar ise “Özel teşebbüs dışında kamuya ait her tür çözüme her zaman hazırız ve destekliyoruz” diye konuştu.

‘HAVLUNU AL DA GEL’



Yunanistan’da başlayan ‘havlu hareketi’nin sahillerdeki işletmelere geri adım attırması Türkiye’de de yankı buldu. Yurttaşlar plajların halkın olması gerektiğini savunarak sokaklara çıktı. İzmir Çeşme’deki Azmak Koyu’nda “Havlunu al da gel” sloganıyla bugün 15.00’da bir araya gelecek olan yurttaşlar eylem gerçekleştirecek.

