CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin: Saraya değil, ormanların geleceğine bütçe!

22 Haziran 2022 Çarşamba, 19:15

İktidarın Marmaris yangınında yine sınıfta kaldığını vurgulayan Girgin, “Zenginin parasını arttırmak için, Kur Korumalı Mevduat’a, ek bütçede 40 milyar lira ayıran İktidar, Ormanların geleceğine bütçe ayırmıyor! Diyerek, “Saraya değil, ormanların geleceğine bütçe!” çağrısı yaptı.

"İKTİDAR MARMARİS YANGININDA YİNE SINIFTA KALDI"

TBMM Genel Kurulu'ndan konuşan CHP'li Girgin’in açıklamaları şöyle:

Marmaris'te dün çıkan yangında cansiparane çalışan orman emekçilerine, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinden katılan itfaiye ekiplerine, gönüllülere teşekkür ediyoruz, kazasız belasız bu mücadeleyi sonlandırmalarını diliyorum.

Belirtmeliyim ki, daha bir yıl önce tarihinin en büyük yangınını yaşayan ülkemizde ormanları korumakla yasal ve anayasal zorunluluğu olan Tarım ve Orman Bakanlığı ve ona bağlı Orman Genel Müdürlüğü yaşananlardan ders almamış görünüyor.

"OGM’NİN HAFIZASI YOK OLDU"

Yaşanmakta olan yangın bir sonuçtur. Oysa önemli olan, yangın çıkmadan önce alınması gereken öneyici tedbirlerin önceden alınması ve olası yangınla mücadele edecek hazırlığın yapılmasıydı.

183 yıllık geçmişi olan OGM (Orman Genel Müdürlüğü) AKP öncesi ormancılık hafızasını tamamen silmiş görünüyor.

"UZMANLAR KİRALANAN UÇAKLAR COĞRAFYAMIZA UYGUN DEĞİL DİYOR"

Yaklaşık 10 yıl önce OGM'ye önerilen Air tractor tipi uçaklar Kurumca araştırılmış, uygun görülmediği için, alınmamıştı. Uzmanlardan edindiğimiz bilgilere göre, geçen yıl sonbaharda bir önceki Bakan Bekir Pakdemirli tarafından kiralanan 10 adet uçak ülkemiz koşullarına uygun değildir. Su dolumunu sadece havaalanından yapan, bir seferi 1 saatti bulan, 3 ton su kapasiteli, bu uçaklar, THK uçakları gibi amfibik tipte olmayıp, yangınla mücadelede etkin değildir.

Geçen sene 100 litre eksik diye uçurulmayan fakat şu anda yangına müdahale eden, coğrafyamıza uygun, 4900 kilo su kapasiteli ve deniz veya göletten 30 saniyede su dolduran THK uçaklarıdır. OGM bütün uzmanların, alandaki sendikaların, orman köylülerinin uyarılarına kulaklarını tıkamış, bu THK uçaklarına benzer uçakların arttırılmasını sağlamamış, gece görüşlü helikopter teminini yapmamıştır. Kısacası, iktidarın uzmanları değil de tek bir kişiyi dinlemekte inadı ve ısrarı yüzünden, ormanlarımız cayır cayır yanmaya devam ediyor.

"İŞÇİLER KADROLU VE ORMAN KÖYLÜLERİNDEN OLMALI VE HAZIRLANMALIYDI"

Ayrıca, OGM’ye yangınla mücadele için işçi alımları bu tarih itibari ile devam etmektedir. Uzmanlara göre, işçiler en az 1 yıl önceden alınmalı ve eğitime tabi tutulmalıydı. Alınacak işçiler özellikle orman köylülerinden olmalı ve fiziki durumları uygun gençlerden oluşturulmalıydı. Ayrıca detaylı eğitime tabi tutulmaları gerekirdi. Bunlar yapılmadığı sürece yangınla mücadelede etkin olunması mümkün değildir. Ek olarak, gönüllü olan insanların eğitime tabi tutulmadan yangın alanına alınmaları oldukça risklidir. Bu konuda yaşanmış acı örnekler vardır. Eğitimli, gönüllü kuruluşlardan yaralanmaları, eğitimli olmayanlardan ancak lojistik çalışmalara katkı sunulmasının istenmesi daha doğrudur.