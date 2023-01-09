CHP'lilerden Göktürk direnişine destek

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Her pazar olduğu gibi dün de bir araya gelen yurttaşlara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Validebağ Gönüllüleri, Aydos Ormanı Savunması, Kuzey Ormanları Savunması ve Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi destek oldu.

Burada konuşan Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi en iyi bildiği birkaç işi birden yapıyor. Çevrenin, ağacın, doğanın yeşilini değil, doların yeşilini tercih ediyor” dedi. Bölgenin deprem toplanma alanı olduğunu hatırlatan Özel, şunları kaydetti: “Burası yapılaşmaya açılması en yanlış alan. Bugün 68 dava İstanbul mahkemelerinde bekliyor. 68 mahkemeden bir tane doğa dostu, çevre dostu, Göktürk dostu bir hakim arıyoruz ve şunu söyleyelim, o kararı verecek hakimi görevini ve hukukun gereğini yapacağı için alkışlayacağız.”

Tekin ise, “İstanbul’un deprem alanlarının tamamını tek tek satışa çıkardılar. Kamu arsalarının hiçbiri kalmadı. Size dokunacakları zamanı beklemeyin. Kime dokunuyorsa bir arada olmalıyız. Bir arada olduğumuzda mutlaka kazanacağız” ifadelerini kullandı.

‘DİRENİŞ DEVAM ETMELİ’

562 gündür süren direnişlerinde kazanım elde eden Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin, “Göktürk’te yapılan direniş çok önemli. Davalar kazanılsa da mücadele sürmek zorunda. Direniş olmazsa o mahkeme kararları uygulanmıyor” dedi.