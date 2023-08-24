Ciğerlerimiz yanıyor! Uzmanlar: Organizasyon yok

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

Çanakkale Kayadere köyü yakınında 21 Ağustos’ta ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları dün devam etti. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi. Günlerdir söndürülemeyen yangın geniş bir alana etki etti.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yangına etkin müdahale edilmemesinin nedenini kurumlardaki plansızlık ve yeterli önlemin alınmadığını söyledi.

(Ahmet Hüsrev Özkara)

‘ORGANİZASYON YOK’

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, Türkiye’nin yangın ülkesi olduğunu ve buna yönelik önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Özkara “Yangın daha da büyüdü ve 4 bin hektarı buldu. Ortada ciddi bir organizasyon bozukluğu var. Türkiye’nin yüzde 16’sı orman yangınlarına hassas bölge. Biz bu bölgelerde özel olarak çaba göstermeliyiz. Böyle bir ülkede kendi haline bırakılmış düzenle orman yangınlarıyla mücadele edilmez” dedi.

Yangın çıkma ihtimali bulunan bölgelerde gerekli önlemlerin önceden alınması gerektiğini vurgulayan Özkara şunları söyledi:

“Bölgeye bakanlar, genel müdürler gelmiş personeller orada ama bunların hepsi hikâye. Çünkü yangın almış başını gidiyor. Yangın büyüdükten sonra bir şey yapamazsınız. Sonuçlanmasını beklersin, ufak tefek dokunmalarla süreci yönetmeye çalışırsın. Onun için önlemler “mış” gibi değil de gerçekten ciddi bir şekilde alınmalı.”

‘TEŞKİLAT YİNE BİR TEKRAR YAŞIYOR’

Orman yüksek mühendisi Melih Olcay da, yangınların önlenebilmesi için önceden önlem alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle Çanakkale’nin yıllarca bu yangınlara maruz kaldığını belirten Olcay, “Orman yangınlarında teşkilat yine bir tekrar yaşıyor. Yangına 1. derece hassas bölgelerde ya da seneler geçtikçe yanıcı maddenin doğal olduğu yerlerde yangın tekrarı yaşanır. Çanakkale bu yangınlara yıllarca maruz kaldı. 1 TL vermediğin önlemeye 1000 TL vererek söndürme yaparsın” ifadelerini kullandı.