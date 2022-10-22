Çınarcık Çukuru'nda oksijen bitiyor Marmara'da risk!

22 Ekim 2022 Cumartesi, 22:50

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü uzmanları Mustafa Mantıkçı, Hasan Örek, Mustafa Yücel, Zahit Uysal, Sinan Arkın ile Barış Salihoğlu tarafından yapılan ve Çınarcık Çukuru, İzmit ve Gemlik körfezlerini kapsayan alanlardan elde edilen bulgulara dikkat çekilen araştırmada şu görüşlere yer verildi:

“Marmara’nın neredeyse tamamı ve orta hatta bulunan üç derin çukur ve çevresi dip sularında yer yer anoksik (oksijensiz) koşular görülmektedir. Tüm Marmara’da yaklaşık bir aylık süreçte hatta oksijensiz koşulların oluştuğu gözlemlenmiştir.”

‘EGE’YE DE TAŞINABİLİR’

Çınarcık Çukuru’na özellikle dikkat çekilirken müsilajın Ege Denizi’ne taşınma riskine de değinilerek şu uyarılarda bulunuldu:

“Önlem alınmadığı takdirde deniz canlılarının yanında insan sağlığına da zarar verecek sonuçlar doğurabilmektedir. Tüm evsel, sanayi ve tarımsal girdilerin azaltılması veya durdurulması gerekmektedir. Bu girdiler azaltılmadığı takdirde balık ölümleri gibi birçok biyoçeşitliliği etkileyen olaylar yaşanmaya devam edecektir.”