Marmara'da hamsi dönemi başladı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne gelen kayıklar, iskeleye 800 kasa hamsi getirdi.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına yansıdı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle Bandırma Körfezi'nde hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Bandırma Balık Hali iskelesine gelen hamsi balığı Bursa, İzmir, Eskişehir ve Ankara bölgelerine araçlar ile sevk edildi.
Bandırmalı balıkçı Metin Çokgezenler, "Havaların normal seyretmesiyle birlikte bugün hamsi balığının başlamış olduğu gündür. Kayıklarımız Bandırma Körfezi'nde hamsi balığı tutmaya başlamıştır. Yaklaşık olarak 800 kasa hamsi gelmiştir. 1 kilo hamsi balığı 100 ile 120 tane arası gelmektedir. 35-40 lira arası gidiyor, bir buçuk kilosu 50 liradan halka vatandaşa dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.
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