'Çürümeye başlayan inşaatın güçlendirme ruhsatı yok'
Muğla Marmaris ilçesi İçmeler Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO tarafından yapımı süren Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi için verilen ÇED olumlu kararına ilişkin tepkiler sürerken projenin güçlendirme ruhsatının olmadığı iddia edildi. Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Halime Şaman, konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet’e konuşan Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Halime Şaman, “Bina 1988’de imal edilmeye başlanıyor. Henüz bir deprem yönetmeliği yok. 2021’e kadar da inşaat deniz kenarında korozyona, mevsimsel değişikliklere açık biçimde duruyor. Sonra imalata başladılar ve bir güçlendirme yapmadan üç kat daha ilave edilerek imalatı sürdürdüler. Mahkemenin bilirkişi keşfi esnasında binanın görüntüleri kaydettik. Yeni yönetmeliklere uygun olmayacak biçimde toprağa, çimentoyu püskürterek sanki daha derin bir temel varmış izlenimi verdiklerini paylaştık” dedi.
(Halime Şaman)
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