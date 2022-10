Sinpaş çalışanları bu kez piknikçilere saldırdı!

25 Ekim 2022 Salı, 10:24

Muğla’nın Marmaris ilçesinde mili park sınırları içerisindeki Kızılbük'te kanuna aykırı devre mülk ve otel projesinin inşaatını sürdüren SİNPAŞ şantiyesinde çalışanlar kamu arazisinde piknik yapmak isteyen yurttaşlara engel olmaya çalıştı.

Şirket personeli güvenlik görevlileri, geçen ay mahkemeden gelen iptal kararı sonrasında mühürlenen şantiye alanı önünde nöbet tutan Marmarislileri hedef aldı. Yurttaşları bulundukları alandan iterek ve sandalyeleri tekmeleyerek kovan güvenlik görevlileri, bölgeden çıkması için güç kullanmaya çalıştı.

Saldırıyı an be an kayıt altına alan yurttaşlar görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaşanan olay üzerine Marmaris Kent Konseyi gelişmelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.