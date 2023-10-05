Doğaya sermaye tehdidi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

TEMA Vakfı’nın verilerine göre yüzde 79’u maden ruhsatlı olan Balıkesir ve Çanakkale’de her gün yeni bir projeye başlanıyor. Sadece bu yıl iki şehir için toplamda 33 yeni maden projesi için adımı atıldı, 18 madene ise onay verildi. Daha önce de Kaz Dağları’nda Kanadalı şirket Alamos Gold 350 bin ağacı kesmiş, alanda büyük yıkım yaratmıştı. Bunun yanında büyük şirketlerin çalışmalarının devam ettiği bölgeler için yaşam savunucuları yasal mücadeleyi de sürdürüyor.

KALKER VE MERMER

Bu yıl adım atılan projelerin bazıları şöyle: Balıkesir’de mermer, kalker, granit ve andezit gibi madenler için projeler düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirketler, projelere onay verilmesi durumunda madenleri işletecek. Acarlar İnşaat, Bigadiç’te mermer ocağı işletmek istiyor. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başlayan projenin dosyasında maliyet 7 milyon 770 bin TL olarak belirlendi. İşletme, 99.21 hektarlık ruhsat sahasınının içindeki 13.21 hektarda ocağı işletecek. Proje aynı zamanda orman sınırları içerisinde kalıyor. Benzer bir şekilde İz Granit Madencilik’in de Ayvalık’taki projesi sırada bekliyor. 9 milyon 72 bin TL değerindeki projeyle birlikte 22.8 hektarlık alan içerisinde granit ocağı projesi gerçekleştirilmek isteniyor. Projenin onay alması durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bağ ve fındıklık olarak belirlenen alanda maden işletilecek.

CENGİZ’İN DE GÖZÜ VAR

Öte yandan Cengiz Holding de geçen aylarda yargı sürecini bile beklemeden 294 bin ağacın yer aldığı Çanakkale Bayramiç’te çalışmalara başladı. Green Saroz İnşaat ise aynı bölgede kayrak taşı ocağı işletmek istiyor. 1 milyon 120 bin TL değerindeki projeyle birlikte 19.72 hektarlık alanda proje hayata geçirilecek. Şirketin projesini gerçekleştirmek istediği alan, tarım arazisi ve orman alanından oluşuyor. Yine Bayramiç’te bir şirket de mermer ocağı işletme izni aldı. Bu izine birlikte 95.89 hektarlık ruhsat alanının 21.78 hektarında maden yapılacak. Tamamı orman arazisinde yapılacak olan projeyle birlikte yıllık 13 bin 500 ton malzeme üretimi yapılacak.