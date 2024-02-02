Erdoğan imzasıyla 'özelleştirildi'... CHP'li Uzun: 'Kupon araziler...'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:38

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada 19 Ocak ve 24 Ocak tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile toplamda 6 bin 378 metrekare alanın orman sınırları dışına çıkarıldığına, 325 bin 128 metrekare maliye hazinesi arazinin ise özelleştirme kapsamında satışa çıkarıldığına dikkat çekti.

Satışa çıkarılan kupon arazilerin 45 futbol sahası büyüklüğüne, orman arazisinin ise bir futbol sahası büyüklüğüne denk geldiğini belirten Uzun, “Bu kararlar ile Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz’de toplamda 12 parselde 325 bin 128 Metrekare Maliye Hazinesi olan alan özelleştirme kapsamında satışa çıkarıldı. Bu araziler ya denize sıfır ya da 500 metre uzaklıkta kupon araziler” dedi.

Muğla’nın “son sürat talan edildiğini” belirten Uzun, “Türkiye Yüzyılı Talan ve Rant Yüzyılı haline geldi. Muğla’nın en güzel yerleri satışa çıkarıldı. Bu alanların kimlere satılacağını tahmin etmek iktidarın geçmiş uygulamalarına bakarak mümkün. Resmi Gazete’ye bakmadan uyuyamaz olduk” diye konuştu.