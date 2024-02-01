Erdoğan'ın sınıf arkadaşı Muhammet Mesut Toprak, Bodrum Projesi'ne yeniden onay aldı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 18:11

Güncelleme: 01.02.2024 - 18:20

Muğla Bodrum'da yer alan denize sıfır tatil köyü olarak hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı Muhammet Mesut Toprak'ın sahibi olduğu proje daha önce Danıştay tarafından iptal edilmişti. Toprak'ın projeyi yeniden canlandırmak için yaptığı değişiklikler sonucunda tekrar onay aldığı ortaya çıktı

Toprak'ın sahibi olduğu Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi, Kızılağaç mahallesi Gerenkuyu mevkiindeki 364 bin 141 metrekarelik arazide turizm konaklama tesisi kurmayı planlıyordu.

Şirket, 125 odalı otel ve 284 üniteli tatil köyü projesine başladıktan sonra aldığı onay, Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi. Ardından bölgeyi 'Muğla Bodrum Yalıçiftliği Turizm Merkezi' olarak belirleyen imar planları da Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Ancak 1 Aralık 2023 tarihinde yeni imar planları onaylandı ve projenin yolu tekrar açıldı. Bununla birlikte, Toprak'ın şirketi projede "değişiklik" yaparak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Muğla Valiliği, bugün projeye yeniden "ÇED gerekli değildir" kararı verildiğini açıkladı.

Yeniden verilen onayla birlikte, şirket orman ve tarım arazilerinden oluşan denize sıfır arazide 120 odalı 5 yıldızlı bir otel ve 105 odalı 5 yıldızlı bir tatil köyü inşa edecek. Daha önce durdurulan inşaatın bir kısmı tamamlanmıştı ve bu yeni planlarla birlikte yeni eklemeler yapılacak.

Bu projenin özellikle çevre ve kültürel alanlarla çevrili olduğu belirtiliyor. Alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölgesi Kurulu'na göre 2. ve 3. derece doğal sit alanı ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunuyor. Ancak kurul görüşünde, "Parselde yapılan sondaj kazısında yasa kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanmamıştır" denildi.

MUHAMMET MESUT TOPRAK KİMDİR?

Muhammet Mesut Toprak, kamuoyunda Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olarak biliniyor. Toprak, iş dünyasında birçok şirkete sahip. Ayrıca, Zeytinburnu'nda İstanbul'un siluetini değiştiren 16:9 gökdelenlerinin sahibi olarak da biliniyor.

Kulelerin inşaatı için "Tıraşlansın" kararı alınmasına rağmen, o dönemde AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kararı veren hakimlerin FETÖ üyesi olduğunu iddia ederek itiraz etmiş ve mahkeme kararıyla kuleler yasallaştırılmıştı.

Kararın ardından Erdoğan, “Tıraşlayın dedim, özellikle rica ettim. Çok da yakından tanıdığım biri. Yapacaklarını beklerken, hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım” demişti. Erdoğan'ın mezun olduğu okul olan İstanbul İmam Hatip Lisesi binası da Toprak tarafından yeniden inşa edilmişti.