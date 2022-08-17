Erzurum'da hayvanlar ile aynı dereden su içilen bölge için ‘klorlanmazsa salgın olur’ uyarısı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Yukarıbakraçlı Mahallesi’ndeki su deposuna hayvanların da kullandığı dereden su sağlanıyor. Evlere ulaşan bu suyu kullananan ve içen köylüler, yetkililerin harekete geçmemesinden şikâyetçi. Bolu’da çok sayıda yurttaşın zehirlenmesine, bir kişinin de yaşamını yitirmesine neden olan sudan zehirlenme olayını anımsatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, E. Koli (Escherichia Coli) bakterisinin hayvandan insana geçebilen tehlikeli bir bakteri olduğuna işaret ederek “Bakteri, hayvanların otladığı yerden gelen sulardan insana bulaşıyor. Enfekte olan su klorlanmazsa salgın olur” uyarısında bulundu.

Yukarıbakraçlı’da yaşayan Orhan Dağaşan, sorunun ocak ayından beri sürdüğünü belirterek “Şenkaya ve Erzurum Büyükşehir belediyelerine başvurduk. ‘İhalesi yapıldı’ dediler. Geliyorlar, bakıyorlar. ‘Bugün yarın yapacağız’ diyorlar. Su sıkıntımız hâlâ devam ediyor. Depo eski, zemini su tutmuyor. Depoda kalan su köye yetmiyor. Bu işi çözmek için en sonunda kendi başımıza dereden depoya su borusu döşedik. Dereden gelen suyu hayvanlar da kullanıyor. Suyu temizleyemiyoruz” diye konuştu.

Doğancı, hayvanların bağırsaklarında yaşayan bakterilerin insanları hasta ettiğine dikkat çekerek “Kolera gibi salgınlar bir anda çok sayıda kişiyi etkiler. Şiga toksininin özelliği böbrekleri iflas ettirmesidir. Su deposunda klorlama yapılmalı” dedi.