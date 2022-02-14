Gemlik’teki bir fabrikaya deniz deşarjı onayı verilmesi protesto edildi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 02:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi'nin kapasite genişletme ve buna bağlı deniz deşarjı projesine onay vermesi protesto edildi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Projeye göre saatte 5 bin 500 metreküp su, soğutma amaçlı kullanılacak. Bu miktar, 120 binlik Gemlik nüfusunun bir günde tükettiği su miktarının tam 7 katı. Müsilajın sebebi de suyun sıcaklığındaki değişimdi. Dünyada son 30 yılda ortalama deniz suyu sıcaklığı 1,5 derece, Marmara'da ise 2,5 derece artmış. Aradaki o farkı, denize kıyısı olan işletmeler yapıyor. Bundan sonrası bu şehre fazla gelir. Geleceğimiz için buna hep beraber dur dememiz gerekiyor” dedi.

Bakanlığın kararı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ve Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP’nin eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, meslek kuruluşu temsilcileri, çevre örgütleri ile çok sayıda ilçe sakininin katılımıyla bugün İskele Meydanı'nda protesto edildi.

“SADECE GEMLİK KÖRFEZİ’NİN SORUNU DEĞİL”

Bakanlığın bu karardan acilen vazgeçmesi çağrısı yapan Sertaslan, şunları söyledi:

“Bu, bir CHP etkinliği değil. Bu sadece Gemlik Körfezi’nin sorunu değil diye düşünerek herkesi davet ettik. Haftanın ilk iş gününde de burayı doldurmaya çalıştık, çağrıda bulunduk. Bundan sonraki süreçte de protestolarımız devam edecek.

Uzun zaman önce bir kez daha gündeme getirdiğimiz fabrikanın yeni sistemiyle alakalı konuda parantez açmak istiyorum ki başımızın tacı bir fabrikadır bu fabrika. Gemlik’in gururu olarak görüyorum bu fabrikayı ve diğerlerini, fakat her şeyin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Bu projeyle sınırlar aşılıyor. Eğer ki yapılacaklar körfezimize, denizimize zarar verirse bunun karşısında oluruz.”

“KİRLİLİĞİ DURDURMAK İÇİN TOPLANDIK”

"Eğer geliştirilen sistem daha temiz bir şekilde gerçekleştirilecek olsaydı buna karşı çıkmazdık" diyen Sertaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıl bu açıklamayı yapsaydım denizimizin kirlendiğine dair yaptığım açıklamalar iddia olurdu. Geçtiğimiz yıl doğa dile geldi ve bize dedi ki ‘Kirlettiniz beni, eskisi kadar temiz değilim’. Görüyoruz ki denizimiz eskisi kadar temiz değil. Ben demiyorum ki sadece bu fabrika kirletti. Hep beraber kirlettik, hepimizin katkısı var. Bugün de bu kirliliği durdurmak için burada toplandık.

Hâlâ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın yapabileceği bir şey var. Bu yüzden sözlerimi seçerek söylüyorum ki iş siyasete bağlanmasın. Bu sorun siyasal bir sorun değil. Bu sorun hepimizin sorunu. Geleceğimiz için buna hep beraber dur dememiz gerekiyor. Hâlâ umut var, hâlâ yapılabilecek şeyler var.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PROJE DEĞİL”

Projeye ilişkin ÇED raporunda yer alan “Suyu biraz ısıtıp geri bırakacağız” ifadesine dikkat çeken Sertaslan, “ÇED raporunda bile böylesine bilimsel olmayan bir açıklama yapılıyorsa bu proje parayla yapılan bir projedir. Ben, bu açıklamaları belediye başkanı olarak değil, bir vatandaş olarak söylüyorum ki ben daha temiz bir Gemlik’te yaşamak istiyorum. Bu proje sürdürülebilir bir proje değil” dedi.

“BUNDAN SONRASI BU ŞEHRE FAZLA GELİR”

Projeyle ilgili günlük su verilerine ilişkin bilgileri de anlatan Sertaslan, şöyle konuştu:

“Projede saatte 5 bin 500 metreküp su, soğutma amaçlı kullanılacak. Bu miktar, bütün Gemlik’in, 120 bin nüfusun bir günde tükettiği su miktarının tam 7 katı. 'Gemlik’in bir haftada tükettiği su miktarını denizden çekip, biraz ısıtıp geri vereceğim' diyor. Bakanlık, tesiste kullanılacak suyun 35 dereceden fazla geri bırakılamayacağını söylüyor. İkinci sınırda da 'Bulunduğu bölgenin deniz suyu sıcaklığını belirli mevsimlerde 1, belirli mevsimlerde 2 dereceden fazla ısıtmazsın' diyor. Gemlik Körfezi’nin ısınmaya tahammülü var mı? Yok. Müsilajın sebebi neydi? Denizdeki insan yükü ağırlıklı, azot ve fosfor. İkincisi, suyun sıcaklığındaki değişim. Dünyada son 30 yılda ortalama deniz suyu sıcaklığı 1,5 derece artmış ama Marmara Denizi 2,5 derece artmış. Aradaki o farkı, Marmara Denizi’ne kıyı olan işletmeler yapıyor. Körfezime dokunma. Bundan sonrası bu şehre fazla gelir.”