Giresun'da maden ocağı için ÇED süreci başlatıldı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

Akın İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine kayyum atanarak Hazine’ye geçen Koza Altın, Karadeniz’de altın madeni işleterek doğayı delik deşik etmeye devam ediyor.

Kazdağları’nda 350 bine yakın ağaca kıyan şirket, şimdi de Giresun Dereli ve Espiye’de yapılması planlanan iki farklı patlatmalı kompleks cevher ocağı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 31 Mayıs’ta başvurdu.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’ne göre incelenen başvuru dosyası için 7 Haziran’da süreç başlatıldı.

YERLEŞİM YERİNE 481 METRE

Dereli’de yapılması planlanan patlatmalı kompleks cevher madeninin gerçekleştirilmek istendiği 22.56 hektarlık alanın tamamı orman ve tarım arazilerinden oluşuyor. Hapan Mahallesi’ne 145, Kızıltaş köyüne de 80 metre uzaklıkta bulunan alanda patlatmalı-kademeli üretim yöntemiyle yıllık 138 bin 921 ton kazı yürütülecek. Madenden çıkarılan cevherler, Gümüşhane’deki siyanürlü cevher zenginleştirme alanı olan Mastra Altın Madeni’ne taşınacak.

Espiye’de ise yine patlatmalı kompleks cevher madeni için 11 hektarlık alan belirlendi. Yıllık olarak 66 bin 800 ton kazı çalışması yapılacak projeyle birlikte 25 bin 600 ton cevher üretimi gerçekleştirilecek. En yakın yerleşim yerine 481 metre uzaklıkta planlanan madenin ömrünün ise beş yıl olduğu belirtildi.



