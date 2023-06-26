Giresun’daki Çanakçı Deresi özgürce akacak
Giresun’daki Çanakçı Deresi üzerine yapılmak istenen Hidroelektrik Santral (HES) projesi iptal edildi.
Giresun’daki Görele Çayı olarak da bilinen Çanakçı Deresi üzerine yapılmak istenen beşinci hidroelektrik santralına (HES) karşı açılan davada karar çıktı. Bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme, HES projesini iptal etti.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Çanakçı Vadisi Çevre Koruma Platformu Başkanı Harun Şahin mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Şahin, “Şu an için kazandık. Eğer süreç devam edecekse biz de mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bu yola dört yıl önce çıktık” dedi.
Davanın avukatı Remzi Kazmaz ise “Bu, diğer HES projeleri için de emsal bir karardır. Bütüncül havza planlaması yapılmadan birçok HES projesi aynı dere üzerine yapılınca, derede cansuyu bile kalmıyor. Biz bu davada bunu savunduk, bilimsel verilerle açıklamalar yaptık. Artık Çanakçı rahat bir nefes alacaktır” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Düğünde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- DEVA'dan 'ortak grup' modeline ret
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- Marmaris'te bulunan cesetle ilgili yeni gelişme
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli