Giresun’daki Çanakçı Deresi özgürce akacak

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 05:21

Giresun’daki Görele Çayı olarak da bilinen Çanakçı Deresi üzerine yapılmak istenen beşinci hidroelektrik santralına (HES) karşı açılan davada karar çıktı. Bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme, HES projesini iptal etti.



Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Çanakçı Vadisi Çevre Koruma Platformu Başkanı Harun Şahin mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Şahin, “Şu an için kazandık. Eğer süreç devam edecekse biz de mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bu yola dört yıl önce çıktık” dedi.

Davanın avukatı Remzi Kazmaz ise “Bu, diğer HES projeleri için de emsal bir karardır. Bütüncül havza planlaması yapılmadan birçok HES projesi aynı dere üzerine yapılınca, derede cansuyu bile kalmıyor. Biz bu davada bunu savunduk, bilimsel verilerle açıklamalar yaptık. Artık Çanakçı rahat bir nefes alacaktır” ifadelerini kullandı.