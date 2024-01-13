Hatay delik deşik!
6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay’da dört farklı maden projesi için başvuru yapıldı. Projelere onay çıkarsa toplamda 747 bin 831 metrekarelik alanda çalışma yürütülecek. Ormana kalker ocağı açılacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Hatay’da henüz yaralar sarılamamışken birçok proje için adım atılıyor. Nihat Çevik isimli şahıs şirketi Hassa ilçesindeki üç farklı mahalleyi kapsayan dört maden projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Başvuru dosyalarına göre projelere onay verilmesi durumunda toplamda 747 bin 831 metrekarelik alanda çalışma yürütülecek. Şirket Söğüt Mahallesi’nde iki farklı maden istiyor. 8 milyon 638 bin TL ve 11 milyon 707 bin TL’lik iki proje kapsamında orman arazisine kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kurulacak.
ŞİRKET BAĞLANTILARI VAR
Ayrıca şahıs şirketinin sahibi Nihat Çevik, Kahramanmaraş merkezli Şirikçioğlu Mensucat şirketinin muhasebe müdürü olarak çalışıyor. Şirikçioğlu Mensucat şirketinin AKP’ye yakınlığı ise dikkat çekici boyutta.
Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Atıf Şirikçi, bir dönem AKP Kahramanmaraş il başkanlığı yaptı. Şirikçi, Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş şube başkanlığı yaptığı dönemde de açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerin ardından açıklama yapan Şirikçi, AKP’nin Cumhuriyet tarihinden bu yana görülmemiş önemli yatırımlara imza attığını dile getirdi.
Depremden bu yana Hatay’da 73 farklı maden projesi için adım atıldı. Bu süre zarfında da 41 madene onay verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kuzey Irak'ta 9 asker şehit oldu
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!
- Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme
- Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- Doktor Öz uyardı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var!
- Emekliye ek zamda sona doğru, tarih netleşti!
- 'İkinci İmamoğlu dönemi istemiyorlarsa...'
- ABD'nin Yemen saldırısı ne anlama geliyor?