Hatay delik deşik!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Hatay’da henüz yaralar sarılamamışken birçok proje için adım atılıyor. Nihat Çevik isimli şahıs şirketi Hassa ilçesindeki üç farklı mahalleyi kapsayan dört maden projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Başvuru dosyalarına göre projelere onay verilmesi durumunda toplamda 747 bin 831 metrekarelik alanda çalışma yürütülecek. Şirket Söğüt Mahallesi’nde iki farklı maden istiyor. 8 milyon 638 bin TL ve 11 milyon 707 bin TL’lik iki proje kapsamında orman arazisine kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kurulacak.

ŞİRKET BAĞLANTILARI VAR

Ayrıca şahıs şirketinin sahibi Nihat Çevik, Kahramanmaraş merkezli Şirikçioğlu Mensucat şirketinin muhasebe müdürü olarak çalışıyor. Şirikçioğlu Mensucat şirketinin AKP’ye yakınlığı ise dikkat çekici boyutta.

Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Atıf Şirikçi, bir dönem AKP Kahramanmaraş il başkanlığı yaptı. Şirikçi, Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş şube başkanlığı yaptığı dönemde de açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerin ardından açıklama yapan Şirikçi, AKP’nin Cumhuriyet tarihinden bu yana görülmemiş önemli yatırımlara imza attığını dile getirdi.

Depremden bu yana Hatay’da 73 farklı maden projesi için adım atıldı. Bu süre zarfında da 41 madene onay verildi.