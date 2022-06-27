Çeşme’de SİT alanına yapılan ‘beach club’ inşaatı çalışmasında yeni gelişme: Kaderini bilirkişi belirleyecek!

27 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sit özelliği bulunan Çeşme Altınkum Plajı’ndaki beach clup, doğaya zarar verdiği için çevreciler tarafından yargıya taşınmıştı. Görevlendirilen bilirkişi bölgede inceleme yaptı.

Bilirkişi heyetinin mahkemeye vereceği rapor bölgenin geleceğini belirleyecek. Adana merkezli bir firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 6 metrekare portatif büfe, 21 metrekare ve cankurtaran kabini olmak üzere 1377 metrekare boş alanı beach clup, yapmak için yıllık 360 bin TL vererek kiraladı. Ancak, firma, iş makinaları ile 20 bin metrekare alan üzerinde inşaat başlatarak ardıç ağaçlarını, yasal koruma altındaki binlerce kum zambağını, kum tepeciklerini yok etti. Deniz içerisine beton döken firma konteynır getirerek denize akan plastik foseptik kuyuları kurdu. Yurttaşın denize girmemesi için alanı çitlerle kapatıldı giriş yasağı koydu. Açılan su kuyusu sondajı ise izinsiz olduğu için mühürlendi.

Doğal SİT alanı üzerindeki tahribatın belirlenebilmesi ve yapılaşmanın boyutunun tespiti için bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor plajın geleceğini belirleyecek. Çevrecilerin Avukatı Seher Gacar’ın verdiği bilgiye göre heyetin düzenleyeceği rapor ilerleyen süreçte işletmenin kira sözleşmesinin ve işletme ruhsatının iptali için açılacak davada ve kamu görevlileri hakkında yapılacak suç duyurularında kullanılabilecek.