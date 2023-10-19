Kamp görünümlü otele kalkan

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan’da 10 hektar ormanlık alanda kamp yapılması için ihaleye çıktı. İhaleyi Kumluca Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Mutlu Baykara aldı. Kamp projesinde lokantalar, sağlık tesisleri, yüzme havuzu, lüks odalar bulunurken çevre halkı ormanın yapılaşmaya açılacağı gerekçesiyle yargı yoluna başvurdu.

SAKINCA YOKMUŞ!

Adrasanlıların projenin iptali için açtığı dava Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu süreçte davacı taraf projeye karşı yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ancak mahkeme projenin bölgeye zarar vermeyeceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Mahkeme tarafından verilen ret kararında Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün mütalaasına da yer verildi. Buna göre “Farklı bir konaklama ünitesi yapılmaksızın sadece lüks çadır, çadır ve karavan ünitesi yapılmak kaydıyla söz konusu alanın ‘konaklamalı orman parkı’ olarak tescil edilmesinde bakanlığımızca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.