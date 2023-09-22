Karadeniz'e maden tehdidi

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Koza Altın İşletmeleri, Trabzon’da orman ve tarım arazilerinden oluşan alanlarda iki farklı maden projesi için başvuru yaptı. Koza Altın’a sahibi Akın İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine 2015’te kayyum atanmıştı. Faaliyetlerinde artış olan şirket başta Kazdağları, İzmir, Giresun ve Eskişehir olmak üzere birçok doğal alanda madencilik çalışmalarına başlamıştı. 30’a yakın projesi bulunan şirketin Giresun’da istediği yeni maden sayısı 9. Ayrıca şirketin Eskişehir ve Gümüşhane gibi şehirlerde de altının işlendiği ve ölüme yol açabilen siyanür havuzu bulunuyor.

Koza Altın bu kez de Trabzon Araklı’da iki farklı maden projesi için başvuruda bulundu. Şirketin Köprüüstü Mahallesi’ni kapsayan projesi altın, bakır, kurşun ve çinko içeren kompleks cevher madeni olacak. 27.10 hektar alanda açık ocak şeklinde ilerletilecek proje “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi/turizm merkezi” olarak belirlenen, orman ve tarım arazilerinden oluşuyor. 5 milyon 925 bin TL’lik maden projesindeki arama sırasında 13 tane 6 metrelik delik açılacak ve her deliğe ortalama 19.37 kg sanayi tipi patlayıcı maddenin yanında 0.5 kilogram dinamit konarak patlamalar yapılacak. Projenin ÇED dosyasında çıkarılacak altının nasıl ayrıştırılacağına yer verilmedi.

Çiftepınar ve Sularbaşı mahallelerini kapsayan proje kapsamında 18.27 hektar alanda bakır ve demir madeni işletilmek isteniyor. Onay verilmesi durumunda tarım ve orman arazilerinden oluşan alanda patlatmalı ocak işletilecek. Açılacak 9 adet 6 metrelik delikte 19.37 kg sanayi tipi patlayıcı ve 0.5 kilogram dinamit kullanılacak.