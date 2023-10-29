Kayyum yönetimindeki Koza'dan bir maden projesi daha: Sıra Trabzon'a geldi

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 07:50

15 Temmuz darbe girişiminin ardından şirket sahibi Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın, projelerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket birçok bölgede maden işletmek için adım attı. Karadeniz genelinde birçok projesi bulunan şirketin neredeyse her hafta farklı bir maden projesi için başvuru yapıyor. Koza Altın şimdi de gözünü Trabzon’a dikti.

YİNE DİNAMİT KULLANILACAK

Şirket, 1248 hektarlık işletme ruhsatının bulunduğu Düzköy’deki 17.23 hektarlık alanda gümüş, bakır, demir, kurşun ve çinko çıkarmak için adım attı. Onay verilmesi durumunda çayır ve mera arazisinde yapılacak projenin bedeli 7 milyon 208 bin TL olarak belirlendi. Çalışmalar sırasında alanda dinamit de kullanılacak. Proje kapsamında yıllık 78 bin ton cevher üretimi gerçekleştirilecek. Projeye en yakın yerleşim yeri ise 137 metre uzaklıktaki Doğankaya Yaylası olarak biliniyor. Alandan çıkarılacak olan cevher ise yine Koza Altın’a ait Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni’ne sevk edilecek.

Proje alanının 13 metre güneyinden Yeri Deresi geçiyor. Ayrıca dereyi besleyen yan kollar da alana yakın mesafede bulunuyor.

SADECE BU YIL 30 BAŞVURU

Özellikle altın maden işleten Koza Altın, Cumhuriyet’in de sık sık gündeme getirdiği gibi İzmir, Gümüşhane, Giresun ve Eskişehir gibi bölgelerde gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra yenileri için de başvurularda bulunuyor. Şirket sadece bu yıl içerisinde en az 30 proje için başvuru yaptı. Projeler onay sırası beklerken şirkete şimdiye kadar hiç olumsuz yanıt verilmedi.