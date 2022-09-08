Kazdağları'nın Kaynarca deresi bölgesindeki ağaçlar kesiliyor

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Doğan, “Biz daha önceden orada bir rüzgâr enerjisi santralları (RES) projesi olduğunu biliyorduk. Bu kesimin, yol genişletme çalışmalarından dolayı olma olasılığı var. Bu alanda başlamış bir çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci var. Bu süreç Elmalı RES projesiyle ilgili. Ağaç kesim noktalarına da yakın proje alanı. Bu ağaç kesimi, bu projeyle ilişkilendirebilir diye düşünüyoruz. Kesin bilgiyi öğreneceğiz” dedi.

Doğan sözlerini şu şekilde noktaladı: “Hiçbir bakir orman bırakmamacasına ormanlık alanlara enerji ve maden gerekçeleriyle giriliyor. Orman ekosistemi mahvediliyor. Yenilenebilir enerji diye bu talanı görmezden gelmemek lazım. Nedeni ne olursa karşı çıkmak gerek.”

(Daha önce de Kazdağları Kirazlı mevkisinde işletilen altın madeni çevresinde kesilen ağaç sayısı tartışma konusu olmuştu. ÇED raporunda 45 bin ağaç kesileceği belirtilmesine rağmen, Bakanlık tarafından yaklaşık 13.400 ağaç kesildiğinin açıklanması, buna karşılık kamuoyunda 195 bin ağaç kesildiği iddiaları yer almıştı.)