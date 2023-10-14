Kemerköy'de çalışmalar durmadı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 04:20

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık şirket, sahibi olduğu İstanbul Göktürk’teki Kemerköy’ün golf sahalarını ipotek ettirdi. Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre Bakanlığı’nın, rezerv alan ilan etmesiyle imara açılan yeşil alanda çalışmalar başladı.

Yurttaşların tüm tepkisine karşın devam eden inşaata İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada sonuç çıktı. 6. İdare Mahkemesi, bakanlığın plan değişikliği ve yapı alanı yapılması kararını iptal etti. Ancak kararın açıklanmasının ardından bölgede çalışmalar durmadı.

‘HIZLANDIRDILAR’

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi’nden yapılan açıklamada “Mahkeme kararı derhal uygulanmalı ve iptal kararı sebebiyle hukuki dayanağı olmayan inşaatlar durdurulmalıdır” denildi.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Gülseren Onanç ise “Yürütmeyi durdurma kararının ellerine ulaşması endişesiyle çalışmaları hızlandırdılar. Daha bir yıl tamamlanmadan inşaatta da büyük gelişmeler var. Sabah 8’de başlayan çalışmaları akşam 20.00’ye kadar sürdüyorlar” diye konuştu.