Koza Altın durmuyor: Sırada Gümüşhane var!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Geçen günlerde Ardahan’da altın ve bakır madeni işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan Koza Altın, başvurunun onaylanması durumunda 6 milyon 250 bin TL’lik proje kapsamında 20 hektarlık bir alanda maden işletecek. Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda yer alan bilgiye göre, ekonomik ömrünün üç yıl olması düşünülen proje kapsamında mera olarak belirlenen alan yok edilecek. Ömrü sürecinde yaklaşık 463 bin 685 ton kazı yapılacak. Kazı neticesinde 189 bin 259 ton cevher elde edilecek. Çıkarılan cevher Koza’nın Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni’ne taşınacak. Proje kapsamında dinamit kullanılarak patlatma yapılacak. 10 metre derinliğinde açılacak olan yedi deliğe anfo tipi patlayıcı ve yemleyici olarak dinamit yerleştirilecek. Toplamda 53.34 kilogramlık patlayıcı konulacak çukurlarda patlatma gerçekleştirilecek. Ancak proje alınan en yakın konut ise Büyük Altunbulak köyüne bağlı ve 150 metre mesafede bulunuyor.

YERLEŞİME 450 METRE

Koza, benzer bir şekilde Gümüşhane merkezinde de altın madeni işletmek için önceki gün bakanlığa başvuruda bulundu. Şirket bin 281 hektarlık ruhsat sahasının 9.97 hektarlık bölümünde altın madeni istiyor. Projenin onaylanması halinde ömrü bir yıllık olan maden için ağaçsız orman toprağı katledilecek. 6 milyon 250 bin TL’lik bu projenin kapsamında da dinamit kullanılacak. Bu alana da en yakın yerleşim yeri 450 metre mesafede bulunuyor.