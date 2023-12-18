Koza Altın'da projeler hız kesmiyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:40

Türkiye’nin birçok yerinde altın madeni işletmek için başvuruda bulunan şirket şimdi de gözünü Balıkesir’e dikti. Bu yıl 35 farklı maden projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan Koza Altın hiç olumsuz yanıt almadı.

Son olarak Balıkesir Karesi’deki 12.54 hektarlık alanda altın madeni işletmek için başvuru yapan şirket, 6 milyon 797 bin TL’lik projeye onay verilmesi durumunda ormanlık ve şahıs arazilerinden oluşan bölgeden altın çıkaracak. Koza Altın, ÇED raporunda orman arazileri için Orman Genel Müdürülüğü’nden izin alacağını, şahıs arazileri için de arazi sahipleriyle uzlaşma sağlayacağını belirtti.

İZMIR’E TAŞINACAK

Ekonomik ömrünün iki yıl olması planlanan proje kapsamında 75 bin ton cevher elde edilmesi planlanıyor. Depolama alanında geçici olarak depolanacak olan cevherler ardından Koza Altın’ın İzmir Ovacık Altın Madeni’ne sevk edilecek. Cevher buradaki siyanürlü havuzda işlenecek. Proje kapsamında maden, dinamit kullanılarak patlatma yöntemiyle işletilecek.