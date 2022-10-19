Kültür ve Turizm Bakanlığı, Danıştay kararını yok sayarak Antalya'daki arsayı otel yatırımına tahsis etti
Danıştay Altıncı Dairesi, Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan alanın çevre düzeni planının yürütmesini kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle durdurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Danıştay kararını yok sayarak söz konusu arsanın otel yatırımına tahsisi için ilana çıktı.
Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşın Antalya’nın Serik ilçesinde 500 bin lira rüşvet iddialarıyla gündeme gelen taşınmaz için Kültür ve Turizm Bakanlığı otel yatırımına tahsis etti.
Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin başvurusu üzerine Danıştay Altıncı Dairesi, Serik’te bulunan alanın çevre düzeni planının yürütmesini kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle 23 Haziran’da durdurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Danıştay kararını yok sayarak 18 Temmuz’da söz konusu arsanın 1200 yataklı otel yatırımına tahsisi için ilana çıktı.
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Danıştay, Kültür ve Turizm Bakanı’nın Serik’teki kendi otelinin yanında kurulmasını öngördüğü otele ‘Dur’ dedi. Danıştay tarafından oybirliğiyle alınan yürütmeyi durdurma kararına karşın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis işlemlerine devam etmesi bize göre tam bir skandaldır. Mahkeme kararının uygulanmaması tuzun da koktuğunu gösteriyor” diye konuştu.
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