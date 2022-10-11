Hazine'nin 7 yıllık tahvil ihalesinde tek haneli faiz
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7 yıl vadeli tahvil ihalesinde dönemsel faiz yüzde 9.90 olarak kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim iç borçlanma programına 7 yıllık tahvil ile devam etti.
Hazine'nin 7 yıl vadeli tahvil ihalesinde dönemsel faiz yüzde 9,90 olarak kaydedildi. İhalede net satış 2.33 milyar TL oldu.
Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ihale öncesi 2,5 milyar TL satış gerçekleştirdi. 7 yıl vadeli değişken faizli, altı ayda bir kupon ödemeli tahvilde ihale öncesi kamuya 1.15 milyar TL satış yapıldı. Hazine, piyasa yapıcıların 1.95 milyar TL teklifine karşılık 1.35 milyar TL satış yaptı.
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