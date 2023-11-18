Limak yine kıyıma hazırlanıyor!

Limak Holding, Akbelen Ormanı’ndan sonra Tekirdağ’da yeni bir kıyıma hazırlanıyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00
Limak yine kıyıma hazırlanıyor!
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Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı, iş insanlarından Nihat Özdemir’in şirketi Limak Holding’e bağlı Limak Çimento, Saray ilçesinde duvar kaplamaları ve süslemelerde kullanılan gnays ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Projeye onay çıkması durumunda şirket, 60 milyon 403 bin TL değerindeki projesiyle birlikte tamamı devlet ormanından oluşan 78.34 hektar yani yaklaşık 110 futbol sahası büyüklüğündeki arazide maden ocağı işletecek.

Projenin ÇED raporuna göre, bölgede Bern Sözleşmesi’ne göre koruma altında olan paçalı şahin, kızıl çaylak, akleylek, kara leylek gibi türler de gözlemlendi. 


Limak Limak Holding

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