Mahkeme kararına rağmen Çukuralan Altın Madeni'nde kapasite artışı

04 Eylül 2022 Pazar, 04:00

İzmir’in Bergama ve Dikili ilçeleri arasında kalan ve tarım ve hayvancılık üssü olan Bakırçay havzasında, Koza Altın İşletmeleri tarafından işletilen altın madeninin üretim kapasitesinin artırılması adımına karşı çevreciler ve sivil toplum örgütleri ayağa kalktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuran maden şirketi, mahkeme tarafından iptal edilmesine karşın yeni ÇED dosyasında, kırma eleme tesisinin yıllık üretimini 360 bin tondan 500 bin tona çıkararak yer değişikliğine gitti.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) dönem sözcüsü Avukat Doğu Işık, “Tesisin kapasitesi artınca çevresel riskleri azalmıyor. Altın madeni bölgedeki su kaynaklarını tehdit ediyor. Tesis tamamen kapatılmalıdır” dedi.

YENİDEN DAVA AÇACAKLAR

Proje için 5 milyon 650 bin lira bütçe ayıran maden şirketinin söz konusu talebi için önümüzdeki ay halkın katılımıyla toplantı yapılması planlanırken avukat Işık, ÇED sürecini yargıya taşıyacaklarını belirterek “Yeniden itiraz edeceğiz. ÇED olumlu kararı çıktığı takdirde de yeniden mahkemeye gidip iptal davası açacağız” diye konuştu. Bilirkişi raporunda yer aldığı gibi söz konusu tesisin yeraltı suları ve bölgedeki su kaynakları için bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Işık, “Madra Barajı’nda oluşacak kirlilik bir risk. Madenden çıkan atık sular çevredeki dereleri kirletiyor, bu sular körfeze karışıyor. Yerel yönetim de bu davaya dahildi. Bizim ana talebimiz, bu madenin kapatılarak faaliyetlerine son verilmesidir” ifadelerini kullandı.