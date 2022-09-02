Yurttaşlar, Tavas'ta maden ocaklarına karşı mücadeleyi sürdürüyor

02 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Denizli İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Büyük Menderes İnisiyatifi ve Avdan Platformu ile köy muhtarları, ziraat odaları ve birçok STK, Tavas’a yönelik çevre katliamının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor.

Avdan ve diğer çevre köylerin sınırları içerisinde yer alan kömür ocaklarının, ocak açma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ettiği belirtiliyor. Geçen hafta da Avdan’da geniş katılımlı protesto gösterisi yapılmıştı. Tavas ovasının bir bölümünü paylaşan Gümüşdere’de mermer ocakları açılmaya başlandı. Buna karşı hukuki mücadele başlatan TMMOB Denizli İKK ve bölge halkı, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Tavaslı üreticiler gerçekleştirdikleri protesto gösterisinde, “Mermer ocağı yapılacak bölgenin etrafı doğal sit alanı statüsünde. Bölgede verimli tarım arazileri olduğundan, bizler burada mermer ocağını istemiyoruz, sularımız kirlenecek, ekin ektiğimiz arazilerimiz bozulacak ve verimi düşecek” tepkisini gösterdi.