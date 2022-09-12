Meslek odaları ayağa kalktı: Samsun'da sanayi çöplüğüne hayır!
Cengiz Holding'e ait Eti Bakır Tesisleri'ne Atık Depolama Tesisi yapılması amacıyla proje hazırlandı. ÇED süreci başlayan projeye karşı meslek odalarından tepki geldi.
Samsun Çevre ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başköy mevkisindeki 81.44 hektarlık alanda, iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding’e ait Eti Bakır AŞ tarafından yapılması planlanan “Atık Depolama Tesisi” projesiyle ilgili olarak ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecini başlattı.
Meslek odaları başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, “Atık Depolama Tesisi projesi Çırakman, Çınaralan, Antyeri ve civarında bulunan pek çok mahalleyi doğrudan etkileyecek, havamızı, suyumuzu, yaşam alanlarımızı zehirleyecek bu kötü yatırımı, sanayi atığı, ağır metal içeren tehlikeli maddeleri ve çöplerini asla istemiyoruz. Bu yatırım Samsun’a ve yöre halkına ihanettir. Başta yöre halkı olmak üzere, konuya taraf olabilecek herkesi, çevreye ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz” denildi.
Tesisin yapımıyla ilgili olarak “Halkın Bilgilendirme Toplantısı” 22 Eylül saat 14.00’te Çırakman’da yapılacak.
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