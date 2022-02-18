Orman işçisi olduğunu söyleyip onlarca ağacı kesti
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı'nda kendisini orman işletme müdürlüğü çalışanı olarak tanıtıp, 50 civarında ağacı kesen F.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Geçen salı günü saat 11.00 sıralarında Titreyengöl Turizm Bölgesi ile Side'yi birbirine bağlayan oteller yolu üzerinde altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında, kendisini Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışanı olarak tanıtan F.D., ormanlık alanda ağaç kesimi yaptı.
Altyapı çalışmalarında görev alan taşeron firmanın çalışanlarından iş makineleri ile yardım da alan F.D., kestiği ağaçları kamyona yükleterek olay yerinden ayrıldı. F.D.'nin bazı ağaçları iş makineleriyle devirip, köküyle kamyona yüklettiği belirlendi. Yapılan incelemede 75 metreküp yaklaşık 60 ton ağırlığında 50 civarında ağacın kesildiği tespit edildi.
Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, altyapı ve kanalizasyon yapım işini alan taşeron firma çalışanlarının işgüzarlığından faydalanan şüphelinin ağaç kesimini yaptığını ve iş makineleriyle kamyona yüklettiğini belirtti. Yetkililer yasadışı hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini, şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Fotoğraf: Haber Antalya
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