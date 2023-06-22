Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:43

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:51

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Ebuberkir Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebuberkir Gizligider hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Ebuberkir Gizligider kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebuberkir Gizligider kaç yaşında, nereli? İşte, Ebuberkir Gizligider hakkında merak edilenler...

EBUBEKİR GİZLİGİDER KİMDİR?

1979 yılında Nevşehir'de doğdu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. AK Parti Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Nevşehir Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı. 24. ve 26. Dönem Nevşehir Milletvekili olarak görev yaptı. Milletvekilliği görevi esnasında Anayasa Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, NATOPA Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü yapmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyken 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

EBUBEKİR GİZLİGİDER ÖZEL HAYATI

Ebuberkir Gizligider, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ebuberkir Gizligider

Ahmet Gümen

Ebuberkir Gizligider

Veysel Tiryaki