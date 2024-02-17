Ormanlar arka bahçeye döndü: Sırada Osmaniye var!

AKP döneminde uyarılara karşın tarım alanlarının yüzde 57’si, meraların yüzde 55’i, koruma alanlarının yüzde 57’si madene açıldı. Bir ay içinde en az 164 maden projesine onay verildi. Son örnek Osmaniye oldu.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00
Ormanlar arka bahçeye döndü: Sırada Osmaniye var!
Abone Ol google-news

AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin ormanları, meraları, doğal alanları madenlere feda edildi. 1923’ten 2002 yılına dek geçen 80 yılda Türkiye genelinde toplam 1186 maden ruhsatı verildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise 2008-2023 arasındaki son 15 yılda ruhsat sayısının 386 bine ulaştı. 

Tarım alanlarının yüzde 57’si, meraların yüzde 55’i, koruma alanlarının yüzde 57’si madene açıldı. Son 10 yılda 109 bin 884 hektar ormanlık alanda madencilik faaliyeti başladı. Sadece bir ay içerisinde en az 164 maden projesine onay verildi. Ormanlık alanlardaki projelere verilen izinlerin artık ihtiyaç noktasını aştığını söyleyen uzmanlar, ormanların arka bahçe haline geldiğini belirtti. 

Göz Atın
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi: Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi: Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak!
Son dakika... Erdoğan yerel seçim startını Zonguldak'ta verdi: 'Buradan başlatıyoruz'

Son dakika... Erdoğan yerel seçim startını Zonguldak'ta verdi: 'Buradan başlatıyoruz'

SIRADA OSMANİYE VAR

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Genel Müdürülüğü, güllü mermer olarak da bilinen konglomera ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda Osmaniye’de 24.90 hektarlık alanda etkili olacak projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Bakanlık 2 milyon 359 bin TL değerindeki projeye verilen onayla birlikte Düziçi’deki 24.90 hektarlık ormanda maden işletecek. Çıkarılan cevher, demiryolu hattı inşaatında kullanılacak. 


AKP haberleri Orman haberleri ormanlık alan haberleri mera haberleri osmaniye haberleri

İlgili Haberler

CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı

CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı
AKP'li vekilin avukat oğlu gözünü sosyal yardıma dikti

AKP'li vekilin avukat oğlu gözünü sosyal yardıma dikti
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Felaket kapıda: İzmir tepesinde bomba gibi bekliyor!

Felaket kapıda: İzmir tepesinde bomba gibi bekliyor!
Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
'Komünist Osman' Özgüven: CHP'ye oy vermeyeceğim

'Komünist Osman' Özgüven: CHP'ye oy vermeyeceğim
Rus siyasetçi Aleksey Navalnıy kimdir?

Rus siyasetçi Aleksey Navalnıy kimdir?
Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması: 'Yeni bir hikâyeye yelken açacak'

Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması: 'Yeni bir hikâyeye yelken açacak'
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…
Maça damga vurmuştu: Galatasaray'dan Fernando Muslera sözleri!

Maça damga vurmuştu: Galatasaray'dan Fernando Muslera sözleri!
FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!

FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!