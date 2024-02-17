Ormanlar arka bahçeye döndü: Sırada Osmaniye var!

Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 17.02.2024 - 05:24

AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin ormanları, meraları, doğal alanları madenlere feda edildi. 1923’ten 2002 yılına dek geçen 80 yılda Türkiye genelinde toplam 1186 maden ruhsatı verildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise 2008-2023 arasındaki son 15 yılda ruhsat sayısının 386 bine ulaştı.

Tarım alanlarının yüzde 57’si, meraların yüzde 55’i, koruma alanlarının yüzde 57’si madene açıldı. Son 10 yılda 109 bin 884 hektar ormanlık alanda madencilik faaliyeti başladı. Sadece bir ay içerisinde en az 164 maden projesine onay verildi. Ormanlık alanlardaki projelere verilen izinlerin artık ihtiyaç noktasını aştığını söyleyen uzmanlar, ormanların arka bahçe haline geldiğini belirtti.

SIRADA OSMANİYE VAR

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Genel Müdürülüğü, güllü mermer olarak da bilinen konglomera ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda Osmaniye’de 24.90 hektarlık alanda etkili olacak projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Bakanlık 2 milyon 359 bin TL değerindeki projeye verilen onayla birlikte Düziçi’deki 24.90 hektarlık ormanda maden işletecek. Çıkarılan cevher, demiryolu hattı inşaatında kullanılacak.