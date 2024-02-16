CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı

Kırşehir’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Hüseyin Parlatan, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:19
CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı
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Rozeti takan AKP İl Başkanı Seher Ünsal, partisine katılımı sosyal medya hesabından "Ailemize Hoş Geldin" notuyla paylaştı. 

Ünsal, "CHP’den istifa edip Türkiye Yüzyılı’nda bende varım diyen Hüseyin Parlatan’a rozetini taktık" dedi.

Göz Atın
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Geçtiğimiz günlerde Kındam Spor Kompleksi’nde düzenlenen aday tanıtım programında da Gelecek Partisi yönetimi AKP’ye katıldığını duyurmuştu.


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