CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı
Kırşehir’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Hüseyin Parlatan, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.
Rozeti takan AKP İl Başkanı Seher Ünsal, partisine katılımı sosyal medya hesabından "Ailemize Hoş Geldin" notuyla paylaştı.
Ünsal, "CHP’den istifa edip Türkiye Yüzyılı’nda bende varım diyen Hüseyin Parlatan’a rozetini taktık" dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Kındam Spor Kompleksi’nde düzenlenen aday tanıtım programında da Gelecek Partisi yönetimi AKP’ye katıldığını duyurmuştu.
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