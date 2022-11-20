Maden ocağındaki ‘kontrollü patlatma’da 2 işçi yaralandı
Adana'da maden ocağında, kontrollü patlatılan dinamit nedeniyle savrulan taş parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, maden ocağında kontrollü patlatılan dinamit nedeniyle savrulan taş parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı.
Akçal Mahallesi'ndeki çinko ocağında çalışan Muhammet Arslan (47) ve Kerim Coşkunca'ya (41), ocakta kontrollü patlatılan dinamit nedeniyle savrulan taş parçaları isabet etti.
Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.
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