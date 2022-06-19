Rant uğruna yok edilmek istenen Aydos Ormanı için tepkiler sürüyor: Tek bir çivi çakılamaz

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, İstanbul’un önemli yeşil alanlarından olan Aydos Ormanı'na millet bahçesi projesinde tüm tepkilere rağmen ısrarcı. Projeye karşı, Aydos Ormanı Savunması’nın çağrısıyla eylem düzenlendi.

Şeyda Öztürk
19 Haziran 2022 Pazar, 04:00
Rant uğruna yok edilmek istenen Aydos Ormanı için tepkiler sürüyor: Tek bir çivi çakılamaz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin birinci derece SİT alanı olan Aydos Ormanı’na millet bahçesi projesine yurttaşların tepkisi sürüyor.

Aydos Ormanı Savunması’nın çağrısıyla dün bölgede bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Grup adına açıklamayı okuyan Gönül Gümüşoğlu Özer, “Aydos günlerdir hallaç pamuğu gibi altüst ediliyor. Dere yatağını doldurdular. Ağaçların arasındaki bodur bitkileri katlediyorlar. Hayvanlar can haliyle ormandan dışarı attılar kendilerini. Aydos’a tek bir çivi çakılamayacağına dair bilirkişi raporu ve buna istinaden kazanılmış davalar mevcuttur. Millet bahçesi değil muhafaza ormanı istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Aydos Ormanı Aydos Ormanı Savunması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Sancaktepe Belediyesi AKP
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