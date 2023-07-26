Bodrum Belediye Başkanı Aras’tan ‘Akbelen’ tepkisi: ‘Kimi korumak için bu zulüm?’

Yayınlanma: 26.07.2023 - 13:24

Güncelleme: 26.07.2023 - 13:24

Akbelen Ormanı’nı korumak için yapılan direniş devam ediyor. Köylüler ve yaşam savunucuları ağaçları korumak için kesim bölgesine girerken, yurttaşlara jandarma ve polis müdahele etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akbelen’e gidişlerinin kimlik kontrolü vasıtasıyla engellenmeye çalışıldığını duyurdu.

Aras’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için, Bodrum çıkışında hiçbir zaman olmayan bir kimlik kontrolü uygulamasının emrini verenleri kınıyorum. Bu konvoyun içinde kimliksiz mülteciler, teröristler yok. Bu konvoyda Bodrum'un seçilmiş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Bodrum'un en önemli sivil toplum kuruluşlarından Bodrum Kent Konseyi'nin Başkanı, hukukçular ve vatandaşlarımız var. Nedir bu zulüm ? Kimi korumak için bu zulüm ? Yazıklar olsun.”