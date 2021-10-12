Tehlike çanları çalıyor, 8 milyon insanı susuz bırakacak
Kızıldeniz'de terk edilen petrol tankeri FSO Safer'daki petrol sızıntısı çevre felaketine davetiye çıkarıyor.
4 yıl önce Kızıldeniz'de terk edilen petrol tankeri FSO Safer'daki sızıntı çevre felaketine yol açabilir. 1.1 milyon varil petrol bulunan gemi 8 milyon insanın temiz suya erişimini engelleyebilir.
HENÜZ BİR SONUÇ ALINAMADI
Tankerdeki petrolün tahliyesi için Yemen’de isyancı grup Husiler, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı hükümet ve Birleşmiş Milletler arasında üçlü görüşmeler yürütülse de henüz bir sonuç alınabilmiş değil.
8 MİLYON İNSAN SUSUZ KALABİLİR
Nature'de yer alan habere göre, Hint Okyanusu'na bağlı olan ve etrafındaki birçok Asya ve Afrika ülkesi için hayati önemde olan Kızıldeniz'de öylece bırakılan tanker denizin ortasında çürüyor. İçinde bulunan petrolü denize sızdıran dev geminin çevreye vereceği zararın tahmin edilenden çok daha fazla olacağı ve 8 milyon insanı susuz bırakacağı konuşuluyor.
BALIK POPÜLASYONU 3 HAFTADA YOK OLUR
Geminin patlaması durumunda petrolün Yemen sahil şeridini de aşarak Suudi Arabistan, Eritre ve Cibuti’yi de etkileyebileceği belirtiliyor. Oluşacak felakette Yemen’in Kızıldeniz’deki balık popülasyonunun da 3 hafta içinde yok olma tehdidi bulunuyor.
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