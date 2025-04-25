TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yüksel: ‘Madenlerimiz yandaşa kurban edildi’

Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:26

Güncelleme: 25.04.2025 - 15:34

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, bugün TMMOB’a bağlı 11 odanın da desteğiyle “Doğal Kaynaklar Sempozyumu”nun açılışını yaptı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda, 8 oturumda 29 bildiri sunulacak. Bugün de sürecek olan sempozyumda yapılan sunumlarla birlikte, Türkiye’nin doğal kaynaklarına ilişkin sorunlar ve bu sorunların çözümleri tartışılacak. Sempozyuma, eski TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı CHP PM üyesi Baran Bozoğlu da katıldı.

‘ÖZELLEŞTİRİLECEK KURUM KALMAYINCA...’

Programın açılış konuşmasını, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel yaptı. Yüksel, “Cumhuriyet kadrolarının ve halkımızın yokluk içerisinde yarattığı sanayi değerleri, özelleştirmelerle sermayeye peşkeş çekilmiştir. Yabancı sermaye dernekleri aracılığıyla ülkemizin tarım, şeker, maden ve işçi kanunları değiştirilerek ülkemiz yeni sömürü düzeninde sömürülen ülke olarak yer almış ve her gün yoksullaşmıştır. Bu süreç, ülkemizde son 23 yıldır uygulanan AKP politikalarıyla zirveye çıkmıştır. Özelleştirecek kurum kalmayınca, araziler parsel parsel satılmış, ormanlar talan edilmiş, akarsularımız, deniz ve madenlerimiz ranta dayalı politikalarla yandaşa kurban edilmiş, yap işlet devret modelleriyle çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği ipotek altına alınmıştır” dedi.

‘MADENLERİMİZ, TOPLUMUN GENEL ÇIKARLARI İÇİN KULLANILMALI’

Daha sonra kürsüye çıkan TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ise, Türkiye’nin doğal kaynaklarının çeşitli politikalarla yıllardır sömürüldüğünü belirterek “Ülkemizde çevre ve yaşam alanlarımızın yok edilmesi, bir bilinçsizlik, ihmalkarlık, özensizlik ve cehalet değildir. Ülkemizin kaynakları ve geleceğinin tahrip edilmesi bilinçli bir saldırının hedefidir. Bilinçli bir şekilde bu politikalar, bir takım kesimler kârlarına kâr katsın diye ısrarla sürdürülmektedir. Bu yağma ve talan, en çok madencilik alanında yaşanıyor. Madenler iktidar dönemi boyunca AKP’nin en önemli özelleştirme ve rant aktarma kalemlerinden birisi oldu” ifadelerini kullandı.

“2004 ve 2005 yıllarında madencilik ile ilgili yasalarda yapılan değişikliklerle madenlerin yurtiçi ve yurtdışı şirketlerin sömürüsüne açıldığını” söyleyen Koramaz, “Bu madencilik anlayışı bir üretim faaliyeti değildir. Bu anlayış tamamen bir sömürü faaliyetidir. Sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da tehdit etmekte, geleceğimizi karartmaktadır. Hepimizin ve gelecek nesillerin ortak zenginliği olan madenlerimiz, toplumun genel çıkarları için kullanılmalıdır. Ükemizdeki tüm madencilik faaliyetleri yeniden kamulaştırılmalı, kamulaştırma işlemleri tamamlanana kadar da kamusal denetimler artırılmalıdır” diye konuştu.

‘AKP KENDİSİNDEN OLMAYANI BASKI ALTINA ALDI’

CHP’li Bozoğlu da, “AKP, kendisinden yana olmayan, kendisiyle aynı partiye üye olmayan yerel yönetimleri ne yazık ki büyük bir baskı altına almıştır. Doğal hayatı korumaya çalışan belediyelerimizin, vatandaşa temiz su üretmek için elde ettiği bilgi, beceri ve krediyi Cumhurbaşkanlığı ofislerinde bekleten bir anlayışla yönetilmeye devam ediyoruz. Bütün bunlara rağmen, halktan yana bir bakış açısıyla kentlerimizi yönetmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.