Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 6 ocağın çevresinde 5 dinamit, 7 vagon, hava pompası, 190 metre ray ve 4 vinç ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Etiketler: #zonguldak #maden ocağı #Ruhsat
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