Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:55

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 6 ocağın çevresinde 5 dinamit, 7 vagon, hava pompası, 190 metre ray ve 4 vinç ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.


Etiketler: #zonguldak #maden ocağı #Ruhsat

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