TOKİ'nin 11 milyarlık satışında çarpıcı ayrıntılar: Doğal ve tarihi alanlar satışta

AKP iktidarı önemli yeşil ve tarihi alanları satışa çıkarmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ 28 ilde toplam 503 arsaydı satışa çıkardığını duyurdu. Ancak satışa çıkan arsaların içerisinde arkeolojik sit alanı, park ve tarım arazileri de bulunuyor.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00
TOKİ'nin 11 milyarlık satışında çarpıcı ayrıntılar: Doğal ve tarihi alanlar satışta
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Kurumdan yapılan açıklamaya göre satışlar 18-19 Temmuz’da gerçekleşecek. TOKİ 503 arsanın satışından en az 11 milyar 270 milyon TL gelir elde edecek. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 28 ildeki arsaların toplam büyüklüğü ise yaklaşık 2 milyon 879 bin metrekare.

Satışa sunulan arsaların arasında ise önemli doğa ve tarih alanları bulunuyor. Satışa çıkarılan İstanbul Fatih’teki 47 metrekarelik konut alanı 1. derece arkeolojik sit alanında bulunuyor. Ayrıca alan 2. derece koruma bölgesinde yer alıyor. Bu bölgenin tahmin edilen satış bedeli ise 8 milyon 225 bin TL.

AYDIN VE MERSİN DE LİSTEDE

Aynı şekilde Aydın Didim’deki bir başka arkeolojik sit alanı da satışa çıkarıldı. TOKİ’nin 51 milyon 751 TL fiyat biçtiği alan 12 bin 738 metrekareden oluşuyor. Benzer bir şekilde Mersin’deki 13 alan da satışa çıkarıldı. 13 alanın en az dört tanesi ise orman, tarım ve park alanından oluşuyor.

TARIM ARAZİLERİ SATILIYOR

Satışa çıkarılan 13 alan, tarım arazisinden oluşuyor. 8 farklı ili kapsayan 13 tarım arazisi ise en az 217 bin 926 metrekarelik alandan oluşuyor. Arsaların bazılarında ise kanunlarla koruma altında bulunan zeytin ağaçları yer alıyor. 


TOKİ AKP Doğa tarih Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

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