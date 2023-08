TÜRÇEV Başkanı Ateş: ‘Amacımız 7’den 70’e çevre farkındalığı’’

Yayınlanma: 23.08.2023 - 13:13

Güncelleme: 23.08.2023 - 13:13

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından Avrupa’da 30 ülke ve dünya çapında 45 ülkede uygulanan “Mavi Bayrak Programı”nın Türkiye temsilciliğini yürüten TÜRÇEV, “temiz, bakımlı ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi” için, nitelikli plaj ve marinalara Mavi Bayrak Ödülü veriyor. Çevre mühendislerinden oluşan gönüllüleri ve kadrosuyla “çevre farkındalığı” yaratmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan vakıf, yüzme suyu kalitesinden, plaj düzeni ve temizliğine kadar zorunlu tuttuğu kriterleri sağlayan plajlara ödül vererek, sürdürülebilir çevreyi teşvik ediyor. Eski Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş’in başkanlığını yaptığı vakıf, her yıl ödül için başvuran yerleri tekrar denetleyerek, çevreye uyumu ve yeterli kriterleri sağlama koşullarını inceliyor.

ULUSLARARASI KRİTERLERLE DENETLENİYOR

Ateş, Turizm Bakanı olduğu dönemden beri sürdürülebilir turizm için programların oluşturulmasını amaçladığını ve Mavi Bayrak ödülünü Türkiye’de uygulamaya başladığını söyleyerek, “7’den 70’e çevre farkındalığı ve bilinci ile programları yürüttüklerini” belirtiyor. Programlara ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, “Ödül, yüzme suyu kalitesinin sağlanması ve insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi, can kurtaranlar, ilk yardım gibi temel güvenlik önlemlerinin olduğu, temiz ve güvenli bir ortam sağlayan işletmelerin ödüllendirildiği bir sistem. Avrupa Birliği kriterleri belirlenerek, bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmek üzere STTler tarafından yürütülen Mavi Bayrak programının prestijli bir ödül olarak halk tarafından bilinme ve kabül görme sebeplerinden biri, ödülün 3. bir taraf tarafından veriliyor olması ve Avrupa Birliği tarafından da programın denetleniyor olması” dedi. Ödülün her yıl sıkı bir denetimle veriliyor olmasının güvenilirliğini arttırdığını ifade eden Cebbari, “Ödülü 1 yıl süreyle veriyor olmamız ve sonraki yıl başvuran yerleri tekrar bağımsız jürilerle birlikte değerlendirerek sürece devam etmemiz, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği için de daha etkili oluyor. Bu sayede denetimi devamlı hale getirerek, ödüle sahip alanların aynı verimlilikte kalmasını sağlıyoruz. Ödülü her yıl düzenli olarak sergilemek için çalışan işletmeler, turistler için devamlılık ve göz aşinalığı oluşturmuş, güvenilir işletmeler olarak görülüyor” dedi.

"ÇEVRECİ PLAJ, ÇEVRECİ OTEL"

Öte yandan, Mavi Bayrak’ın kardeş programı olarak nitelendirilen “Yeşil Anahtar” ödülünün; konaklama tesisleri, kamp alanı, restoran gibi kategorilerde sürdürülebilir turizmin güçlenmesini hedef alan uluslararası bir eko-etiket olarak geçtiğini belirten Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörü Melek Hazal Başköy, “60’tan fazla ülkede uygulanan programın, 13 zorunlu kriter başlığı var. Enerji ve su tasarrufu, aydınlatmaların enerji tasarruflu olması ve tesislerde kurumsal sosyal sorumluluk politikası oluşturulması gibi maddeleri olan zorunlu kriterlerin yanısıra, yaklaşık 150 kılavuz kriter de belirleniyor ve bu kriterlerden bazılarının tesislerde uygulanması şartı konuluyor” dedi. Vakıf Genel Müdürü Murat Yiğitol ise, vakfın asıl amacının toplumu bilinçlendirmek olduğunun altını çizerek, İki programın birlikte yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak vakfımızın tüm proje ve programları ile asıl hedefi, küçük yaştan itibaren çocukların çevre eğitimi alarak büyümesi ve gelecek nesillerin çevre bilincinin oluşmasını sağlamak” diye konuştu.