Uzungöl'e de millet bahçesi yapılacak

Dünyaca ünlü doğa ve turizm merkezi Trabzon Uzungöl’e de millet bahçesi yapılıyor. Bu amaçla Uzungöl’ün hemen yanındaki iki parsel cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırıldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00
Uzungöl'e de millet bahçesi yapılacak
Abone Ol google-news

Türkiye’nin ve Karadeniz Bölgesi’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Trabzon Uzungöl’e de millet bahçesi yapılıyor. Bu kapsamda cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırma yapıldı.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. Karara göre Uzungöl’ün hemen yanındaki 2 parsel millet bahçesi projesi kapsamında değerlendirilmek üzere acele kamulaştırılacak. Acele kamulaştırmayı da Çaykara Belediyesi yapacak. TOKİ geçen yıl Uzungöl Millet Bahçesi ile bahçeye ait sosyal donatı inşaatları, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihale ilanına çıkmıştı. 

Millet bahçesi 95 bin 241 metrekare alan üzerine kurulacak. Projenin bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Uzungöl son dönemde özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor. 


trabzon Uzungöl Millet Bahçesi

İlgili Haberler

Yargı Edirne’deki Millet Bahçesi projesine 'dur' dedi

Yargı Edirne’deki Millet Bahçesi projesine 'dur' dedi
Atatürk Havalimanı’nda ‘millet bahçesi’ için pistler kırıldı, milyarlar harcandı

Atatürk Havalimanı’nda ‘millet bahçesi’ için pistler kırıldı, milyarlar harcandı
Tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nu millet bahçesi için yıkmışlardı: İhale deprem dinlemedi

Tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nu millet bahçesi için yıkmışlardı: İhale deprem dinlemedi

En Çok Okunan Haberler